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Камельзон прокомментировал победу Медведева над Оже-Альяссимом на Australian Open

Камельзон прокомментировал победу Медведева над Оже-Альяссимом на Australian Open
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказался о победе Даниила Медведева над Феликсом Оже-Альяссимом в третьем раунде Australian Open.

«Пятисетовый матч с Руусувуори был несколько странноватый для Медведева — сыграть можно было несколько попроще. После хорошей разминки Медведев понял, что это не игрушки. Он понял, что есть возможность не только играть, но и возможность выиграть Australian Open. Я рад, что его команда хорошо работает. Даниил стал исправлять свои недостатки, не отвлекается на публику. Мы должны быть довольны его результатами», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В следующем раунде Даниил сыграет с 69-й ракеткой мира, представителем Португалии Нуну Боргесом.

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