Медведев высказался о предстоящем матче с Боргесом, который сенсационно одолел Димитрова

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с 69-й ракеткой мира, португальцем Нуну Боргесом в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Важно отметить, что в третьем круге Боргес сенсационно одолел 13-ю ракетку мира, представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Григор на старте сезона завоевал титул на турнире в Брисбене.

«Боргес только появился в туре, я один матч его видел, пару лет назад. Сегодня видел его первый сет, он хорошо играл. И обыграл Григора, который был в огне, это большое достижение. Жду нашего матча, надеюсь, покажу свой лучший уровень», — сказал Медведев в интервью на корте.