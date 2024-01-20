Носкова стала первым игроком в возрасте до 20 лет, кто обыграл лидера рейтинга на AO

19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова стала первым за 25 лет подростком, кто победил первую ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии.

В прошлый раз это произошло на Australian Open — 1999 в матче Амели Моресмо (Франция) и Линдсей Дэвенпорт (США). Полуфинальная встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу француженки.

Напомним, сегодня, 20 января, Носкова одержала волевую победу над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 22 минуты.