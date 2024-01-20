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Даниил Медведев довёл счёт встреч с Феликсом Оже-Альяссимом до разгромных 7-0

Даниил Медведев довёл счёт встреч с Феликсом Оже-Альяссимом до разгромных 7-0
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024, установив выдающееся достижение.

Напомним, Медведев встречался с бывшей шестой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева. После этого матча счёт личных встреч Медведева и Оже-Альяссима стал 7-0 в пользу россиянина.

На данный момент у Даниила больше всего в туре побед без поражений над Оже-Альяссимом.

В следующем раунде Australian Open — 2024 Медведев сразится с 69-й ракеткой мира, португальцем Нуну Боргесом, который сенсационно выбил из сетки 13-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.

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