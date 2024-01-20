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19-летняя Носкова прокомментировала сенсационную победу над Свёнтек на Australian Open

19-летняя Носкова прокомментировала сенсационную победу над Свёнтек на Australian Open
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50-я ракетка мира, 19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала сенсационную победу над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2024. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Носковой.

«У меня нет слов. Знала, что будет потрясающий матч с первой ракеткой мира. Но не думала, что он так закончится. Очень рада, что прошла в четвёртый круг.

В последнем гейме меня немного потрясывало. Я не попадала первой подачей, но при счёте 30:30 сделала эйс. Так играть проще, но при таком счёте найти его бывает трудно», — сказала Носкова в интервью на корте.

Стоит отметить, что Носкова стала первым за 25 лет подростком, кто победил первую ракетку мира на Открытом чемпионате Австралии.

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