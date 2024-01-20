Даниил Медведев в 14-й раз в карьере пробился во вторую неделю турнира «Большого шлема»

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в 14-й раз в карьере вышел в 1/8 финала турнира «Большого шлема» (то есть, во вторую неделю соревнований).

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В третьем круге турнира Медведев (3) со счётом 6:3, 6:4, 6:3 обыграл бывшую шестую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима. Нельзя не отметить, что до этой уверенной победы Даниил провёл изнуряющий матч с финном Эмилем Руусувуори, который завершился в 03:49 утра.

В следующем раунде Australian Open — 2024 Медведев сразится с 69-й ракеткой мира, португальцем Нуну Боргесом, который сенсационно выбил из сетки 13-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.