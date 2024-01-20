Алькарас: рекорды, которые я хочу побить — это те, что устанавливает Новак Джокович

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что хочет побить рекорды, которые устанавливает 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Так испанец прокомментировал то, что в матче против Цзюнчэн Шана он превзошёл достижение Бьорна Борга как самого молодого игрока, семь раз подряд вышедшего во вторую неделю турниров «Большого шлема».

«Я стараюсь не придавать этому значения, потому что рекорды, которые я хочу побить, это те, что устанавливает Новак. Это та цель, которую я хочу реализовать в течение своей карьеры. Превзойти рекорды таких легенд, как Борг, всегда хорошо, но, если придавать им слишком большое значение, это может сработать против тебя», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

В четвёртом круге Алькарас встретится с 60-й ракеткой мира сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.