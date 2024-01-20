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Боргес: Димитров оказался не готов к тому, что буду так наседать. Да я и сам был не готов

Боргес: Димитров оказался не готов к тому, что буду так наседать. Да я и сам был не готов
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69-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боргес прокомментировал неожиданную победу над 13-й ракеткой мира Григором Димитровым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«До сих пор пытаюсь переварить и до сих пор не верю. Моя реакция в конце – так на самом деле и было. Когда матч начался, я не был готов его выиграть. Шёл сет за сетом. Оставался в моменте, бился. Тяжёлый первый сет, а ключевым моментом были брейк-пойнты в начале второго, которые я смог отыграть. Особенно с учётом того, как я это сделал. Я держался, а потом каким-то образом смог сделать брейк на своей первой хорошей попытке взять его подачу. До этого, кажется, у меня и брейк-пойнтов не было. В третьем сете ход матча изменился. Он слабо провёл партию, как будто был не готов к тому, что я так буду на него наседать. Думаю, я и сам был не готов. Просто продолжал играть. Давил. Сделал нереальное, чтобы воспользоваться своими шансами, и каким-то образом выиграл», — сказал Боргес на пресс-конференции.

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