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Ольховский — о матче Медведева: ожидал более жёсткое сопротивление от Оже-Альяссима

Ольховский — о матче Медведева: ожидал более жёсткое сопротивление от Оже-Альяссима
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева над Феликсом Оже-Альяссимом в третьем раунде Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу российского теннисиста.

«Победа, наверное, была ожидаема. Я ожидал более жёсткое сопротивление от Оже-Альяссима. Но Медведев отыграл очень чисто сегодня, не теряя концентрацию. Поэтому и такой результат. Были опасения из-за его предыдущего матча, который завершился уже рано утром. Но это не повлияло, Даниил восстановился и сыграл отлично», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В следующем круге Медведев сыграет с 69-й ракеткой мира, представителем Португалии Нуну Боргесом.

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