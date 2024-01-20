Александр Зверев обыграл американца Михельсена в третьем круге Australian Open
Поделиться
Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда посеянный на турнире под шестым номером теннисист в трёх сетах переиграл Алекса Михельсена из США, занимающего 91-ю строчку в рейтинге ATP (6:2, 7:6, (7:4), 6:2).
Встреча теннисистов продлилась 2 час 5 минут. Зверев 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Михельсена один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он успешно реализовала.
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 14:00 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|2
91
Алекс Михельсен
А. Михельсен
В матче 1/8 финала Зверев встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который в своём поединке 1/16 финала переиграл норвежца Каспера Рууда.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2024
-
16:02
-
16:02
-
15:50
-
15:36
-
15:29
-
15:12
-
15:09
-
15:02
-
14:54
-
14:45
-
14:34
-
14:19
-
14:17
-
14:11
-
14:00
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
13:43
-
13:39
-
13:32
-
13:21
-
13:15
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:39
-
12:21
-
12:12
-
11:58
-
11:54
-
11:33
-
09:57
-
08:33
Партнерский контент