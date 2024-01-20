Александр Зверев обыграл американца Михельсена в третьем круге Australian Open

Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда посеянный на турнире под шестым номером теннисист в трёх сетах переиграл Алекса Михельсена из США, занимающего 91-ю строчку в рейтинге ATP (6:2, 7:6, (7:4), 6:2).

Встреча теннисистов продлилась 2 час 5 минут. Зверев 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Михельсена один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он успешно реализовала.

В матче 1/8 финала Зверев встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который в своём поединке 1/16 финала переиграл норвежца Каспера Рууда.