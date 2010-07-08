Монфис и Феррер откроют встречу Франция - Испания в КД
В городе Клермон-Ферран прошла жеребьёвка четвертьфинального матчаКубка Дэвиса Франция — Испания. Откроет встречу игра Гаэля Монфиса и Давида Феррера, потом сразятся Микаэль Ллодра и Фернандо Вердаско.
Кубок Дэвиса. Четвертьфинал. Франция — Испания.
Пятница, 9 июля.
15:00 Гаэль Монфис — Давид Феррер.
18:00 Микаэль Ллдора — Фернандо Вердаско.
Суббота, 10 июля.
16:00 Жюльен Беннето/Микаэль Ллодра — Фелисиано Лопес/Фернандо Вердаско.
Воскресенье, 11 июля.
15:00 Гаэль Монфис — Фернандо Вердаско.
18:00 Микаэль Ллодра — Давид Феррер.
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