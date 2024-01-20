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Даниил Медведев подвёл итоги первой недели Australian Open — 2024

Даниил Медведев подвёл итоги первой недели Australian Open — 2024
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своего выступления в рамках первой недели Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Она была тяжёлой. Сложные матчи, физически сегодня было очень тяжело, но я рад, что смог сыграть, и сыграть прилично. Хорошо подавал. Мог бы получше двигать мяч, но это нормально. Организм был не на 100%. Рад, что вернусь сюда послезавтра, думаю, у меня достаточно времени, чтобы на 100% восстановиться и быть готовым к следующему матчу», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В 1/8 финала Australian Open — 2024 Медведев сразится с 69-й ракеткой мира, португальцем Нуну Боргесом, который сенсационно выбил из сетки 13-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.

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