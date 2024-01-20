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Медведев – о проигранном Надалю финале AO: оставил это позади и хочу попробовать снова

Медведев – о проигранном Надалю финале AO: оставил это позади и хочу попробовать снова
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала Australian Open — 2024 ответил, воспринимает ли это, как шанс добиться своего после болезненного финала в 2022 году, который он проиграл Рафаэлю Надаля, ведя со счётом 2:0 по сетам.

«Тот матч я уже 100% оставил позади. Впереди только настоящее и будущее. Было тяжело, да. Конечно, я хотел выиграть, был близок к этому. Даже в пятом сете, когда он уже почти выиграл, я смог вернуться в игру, но потом всё равно проиграл.

Тяжёлое поражение, но я оставил его позади и сосредоточен на сегодняшнем дне. Хочу попробовать снова выйти в финал, получить шанс выиграть ещё один «Шлем». На US Open у меня наконец был ещё один финал. Просто хочу показать хороший теннис, обыграть хороших игроков и, будем надеяться, взять ещё один титул», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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