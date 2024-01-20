Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто из российских теннисистов пройдёт в 1/4 финала AO-2024?

Кто из российских теннисистов пройдёт в 1/4 финала AO-2024?
Аудио-версия:
Комментарии

21 и 22 января состоятся матчи, которые определят участников четвертьфиналов Australian Open — 2024. Из всех российских теннисистов, стартовавших на этом турнире, в четвертьфинал могут попасть трое: Даниил Медведев — бывшая первая ракетка в одиночном разряде, Андрей Рублёв — чемпион Олимпиады-2020 в миксте и Карен Хачанов — победитель шести турниров АТР.

Напомним, последние проведенные матчи этих трёх теннисистов закончились с таким счётом:

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альясим (Канада) — 6:3, 6:4, 6:3.

Андрей Рублёв — Сенбастьян Корда (США) — 6:2, 7:6, 6:4.

Карен Хачанов — Томаш Махач(Сербия) — 7:6, 4:6, 7:6.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто из российских теннисистов пройдёт в 1/4 финала АО-2024?

Напомним, Australian Open — 2024 проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. Среди женщин титул прошлого турнира остался за белорусской теннисисткой Ариной Соболенко

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android