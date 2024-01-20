Кто из российских теннисистов пройдёт в 1/4 финала AO-2024?

21 и 22 января состоятся матчи, которые определят участников четвертьфиналов Australian Open — 2024. Из всех российских теннисистов, стартовавших на этом турнире, в четвертьфинал могут попасть трое: Даниил Медведев — бывшая первая ракетка в одиночном разряде, Андрей Рублёв — чемпион Олимпиады-2020 в миксте и Карен Хачанов — победитель шести турниров АТР.
Напомним, последние проведенные матчи этих трёх теннисистов закончились с таким счётом:
Даниил Медведев — Феликс Оже-Альясим (Канада) — 6:3, 6:4, 6:3.
Андрей Рублёв — Сенбастьян Корда (США) — 6:2, 7:6, 6:4.
Карен Хачанов — Томаш Махач(Сербия) — 7:6, 4:6, 7:6.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто из российских теннисистов пройдёт в 1/4 финала АО-2024?
Напомним, Australian Open — 2024 проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. Среди женщин титул прошлого турнира остался за белорусской теннисисткой Ариной Соболенко