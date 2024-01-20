Даниил Медведев ответил, во сколько лёг спать после битвы с Руусувуори на Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как проходило его восстановление после изнуряющего матча с финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, который завершился победой россиянина в 3:49 утра.

«Ледяная ванна после матча – обязательно, это помогает снять воспаление с мышц. Одно дело – поздно закончить, другое – сыграть четыре часа очень жёсткого тенниса, спринтов, много длинных розыгрышей.

А ещё у меня мозоли были, за которыми тоже надо следить. В отель вернулись около 5:15 утра, потом процедуры. Лёг я в 7 утра. Проснулся в 12, хорошо поспал. Пришёл на корты, все спрашивали, что я тут забыл, как самочувствие. А я им: «Да нормально вообще». Потренировался 45 минут, немного покидал мяч, попил восстановительных напитков, поработал с физиотерапевтом. Лёг спать около 11 вечера и встал в 9 утра. Обычно если я ложусь в 11, то встаю в 8:00-8:30, а сегодня проснулся в 9 по будильнику. Было тяжело. Днём опять поспал. Сегодня сон был не очень. По ощущениям не доспал», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала турнира.