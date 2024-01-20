Медведева спросили, почему он выглядит таким счастливым. Даниил ответил

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста: «Вы выглядите счастливым. Что именно вас так радует?»

«Не знаю. Мне казалось, что я по жизни счастливый человек. Сейчас даже ещё больше. Последние полтора месяца ощущаю себя в мире с собой. Знаю, куда иду, что нужно сделать в жизни. Говорю только о себе — хотя это и эгоизм — потом и о семье.

Я знаю, что хочу сделать, какие у меня цели и как я хочу их достичь. Порой теряешься, если не знаешь, куда двигаешься. Вероятно, по ходу сезона у меня будут и такие ощущения, особенно с теннисом, который такой изменчивый. Пока что я счастлив и жду того, что будет дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.