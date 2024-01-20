Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведева спросили, почему он выглядит таким счастливым. Даниил ответил

Медведева спросили, почему он выглядит таким счастливым. Даниил ответил
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста: «Вы выглядите счастливым. Что именно вас так радует?»

«Не знаю. Мне казалось, что я по жизни счастливый человек. Сейчас даже ещё больше. Последние полтора месяца ощущаю себя в мире с собой. Знаю, куда иду, что нужно сделать в жизни. Говорю только о себе — хотя это и эгоизм — потом и о семье.

Я знаю, что хочу сделать, какие у меня цели и как я хочу их достичь. Порой теряешься, если не знаешь, куда двигаешься. Вероятно, по ходу сезона у меня будут и такие ощущения, особенно с теннисом, который такой изменчивый. Пока что я счастлив и жду того, что будет дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Материалы по теме
«Встал в девять. По ощущениям, недоспал». Медведев — о матче после марафона на АО
«Встал в девять. По ощущениям, недоспал». Медведев — о матче после марафона на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android