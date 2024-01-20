Даниил Медведев рассказал, какую черту характера особенно ценит в Новаке Джоковиче

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о качестве, которое очень ценит в 24-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче.

«Это была невероятная история. Мы тренировались с Новаком (Джоковичем). Это было очень смешно. Он такой: «О, через пару дней мы играем на Кубке Дэвиса». Я ему – ага. «Ты едешь?» — «Ага». Он спросил, когда я еду. Я ответил, в субботу. Он спросил: «Хочешь со мной поехать?»

Мне кажется, я застенчивый человек. Сначала отказался, сказал, что федерация уже взяла мне билеты. Но подумал – а может, надо было согласиться? Через час, когда тренировка закончилась, я спросил: «Новак, можно с тобой?». Он сказал – да.

Не все знают это о Новаке. Он может быть жёстким на корте, как и я. Но мы впервые встретились, когда я был 400-м в мире. Сейчас я третий, был первым. А его отношение ко мне не изменилось. Конечно, сейчас я стал для него более принципиальным соперником, но вне корта он относится ко мне так же. Мне это в нём нравится, как в человеке», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.