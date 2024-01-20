Определились все участники 1/8 финала в мужской сетке Australian Open

Сегодня, 20 января, в Мельбурне завершились матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Определились все участники 1/8 финала соревнований в мужской сетке, среди которых трое российских теннисистов — Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15).
Отметим, что борьбу на турнире продолжают и лидеры посева — первая ракетка мира серб Новак Джокович и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками матчей четвёртого круга Australian Open — 2024.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20)
Тейлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7)
Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15)
Алекс де Минор (Австралия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5)
Артур Казо (Франция, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 9)
Нуну Боргес (Португалия) — Даниил Медведев (Россия, 3)
Александр Зверев (Германия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 19)
Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2)