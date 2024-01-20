Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 21 января

В воскресенье, 21 января, в Мельбурне стартует четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. В мужской сетке будут сыграны четыре матча 1/8 финала, в двух из которых примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) и Карен Хачанов (15).

Australian Open — 2024. Расписание матчей 21 января

Мужчины. Четвёртый круг

5:30

Тейлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7);

Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 19).

8:00

Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15).

11:00

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5).

В расписании указано московское время. Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции матчей с участием Карена Хачанова и Андрея Рублёва.