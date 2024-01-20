Шесть россиян сыграют в матчах четвёртого круга Australian Open — 2024

Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии завершились матчи третьего круга. В следующий раунд соревнований пробились шесть россиян: трое в мужской сетке и трое — в женской.

В мужской сетке Australian Open борьбу продолжают Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15). Последние два теннисиста поборются за выход в четвертьфинал уже в воскресенье, 21 января: Рублёв встретится с десятой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором, а Хачанов сыграет с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Медведев проведёт свой матч 1/8 финала в понедельник, 22 января: он сыграет с 69-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боргесом.

В женской сетке за четвертьфиналы будут бороться Мирра Андреева, Анна Калинская и Мария Тимофеева (Q). Андреева и Тимофеева проведут свои матчи в воскресенье: 16-летняя Мирра Андреева сыграет с 11-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой, а квалифаер турнира Мария Тимофеева встретится с украинкой Мартой Костюк. Анна Калинская сыграет в понедельник с 26-й сеяной соревнований итальянкой Ясмине Паолини.