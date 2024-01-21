Новак Джокович — Адриан Маннарино: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Сегодня, 21 января, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с победителем пяти турниров АТР Адрианом Маннарино из Франции в четвёртом круге теннисного турнира Australian Open — 2024.
Встреча начнётся в 05:40 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке.
Джокович в прошлом матче обыграл Томаса Этчеверри (6:3, 6:3, 7:6). Маннарино в свою очередь обыграл Бена Шелтона из США (7:6, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
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