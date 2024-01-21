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Мария Тимофеева — Марта Костюк: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

21 января пройдет матч четвёртого круга турнира Australian Open — 2024 между победительницей одного турнира WTA, российской теннисисткой Марией Тимофеевой и победительницей трёх турниров WTA, украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Матч начнётся в 05:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира в третьем круге Темофеевой удалось обыграть Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии — 7:6, 6:3. Костюк одержала победу над Элисе Мертенс — 5:7, 6:1, 7:6.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержала Арина Соболенко, обыграв в финале казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.