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Мария Тимофеева — Марта Костюк: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Мария Тимофеева — Марта Костюк: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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21 января пройдет матч четвёртого круга турнира Australian Open — 2024 между победительницей одного турнира WTA, российской теннисисткой Марией Тимофеевой и победительницей трёх турниров WTA, украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Матч начнётся в 05:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира в третьем круге Темофеевой удалось обыграть Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии — 7:6, 6:3. Костюк одержала победу над Элисе Мертенс — 5:7, 6:1, 7:6.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержала Арина Соболенко, обыграв в финале казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
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