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Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

21 января состоится матч четвёртого круга турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). На теннисном корте встретятся российская теннисистка Мирра Андреева и победительница одного турнира Большого шлема Барбора Крейчикова.

Матч начнется в 07:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира в третьем круге Андреева обыграла Диан Парри — 1:6, 6:1, 7:6. Крейчикова одержала победу над Сторм Хантер — 4:6, 7:5, 6:3.

Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $58 128 000. В прошлом году титул завоевала Арина Соболенко, обыграв в финале Елену Рыбакину.