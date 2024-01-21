Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карен Хачанов — Янник Синнер: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

21 января состоится матч в рамках турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). На теннисном корте встретятся серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Карен Хачанов и победитель 11 турниров АТР Янник Синнер.

Матч начнётся в 08:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

В ходе турнира в третьем раунде Хачанов обыграл Томаша Махача — 6:4, 7:6, 4:6, 7:6. Синнер одержал победу над Себастьяном Баэсом — 6:0, 6:1, 6:3.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса.