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Носкова объяснила, благодаря чему сенсационно обыграла Свёнтек на Australian Open

Носкова объяснила, благодаря чему сенсационно обыграла Свёнтек на Australian Open
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50-я ракетка мира, 19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова высказалась о сенсационной победе над первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек на Открытом чемпионате Австралии.

«Знаю, что когда действую агрессивно, я могу играть с кем угодно. Конечно, будут матчи, в которых я не буду показывать свою лучшую игру. Но сегодня вечером, особенно когда я разогрелась, я чувствовала себя довольно хорошо. Физически я была в полном порядке. Я собиралась выйти на корт, чтобы провести отличный матч и выиграть его.

На наших подачах было много взлётов и падений. Я просто старалась продолжать и верила, что смогу обыграть её, а затем удержать свою подачу. Возможно, были какие-то моменты, когда я на самом деле не слишком давила или была недостаточно агрессивна. Это как бы обернулось против меня. Тогда я просто сосредоточилась на том, что я должна была сделать, и я сделала это», — сказала Носкова на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинальный раунд Australian Open — 2024 Носкова сыграет Элиной Свитолиной (19).

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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