Носкова объяснила, благодаря чему сенсационно обыграла Свёнтек на Australian Open

50-я ракетка мира, 19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова высказалась о сенсационной победе над первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек на Открытом чемпионате Австралии.
«Знаю, что когда действую агрессивно, я могу играть с кем угодно. Конечно, будут матчи, в которых я не буду показывать свою лучшую игру. Но сегодня вечером, особенно когда я разогрелась, я чувствовала себя довольно хорошо. Физически я была в полном порядке. Я собиралась выйти на корт, чтобы провести отличный матч и выиграть его.
На наших подачах было много взлётов и падений. Я просто старалась продолжать и верила, что смогу обыграть её, а затем удержать свою подачу. Возможно, были какие-то моменты, когда я на самом деле не слишком давила или была недостаточно агрессивна. Это как бы обернулось против меня. Тогда я просто сосредоточилась на том, что я должна была сделать, и я сделала это», — сказала Носкова на пресс-конференции.
За выход в четвертьфинальный раунд Australian Open — 2024 Носкова сыграет Элиной Свитолиной (19).
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