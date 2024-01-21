Свёнтек после сенсационного вылета с Australian Open рассказала о своих проблемах на корте

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о проблемах в своей игре на Открытом чемпионате Австралии.

«Конечно, я была в большем стрессе, чем на других турнирах, особенно в первых двух раундах. Но я думаю, что некоторые вещи просто не работали так, как раньше, хотя я работала так же. Я чувствую, что действительно сделал всё, что могла, в предсезонке, чтобы улучшить некоторые вещи, которые я хотела.

Потом я приехала сюда и больше не играла естественно. Я не знаю, иногда мой шаг был слишком запоздалым. Реакция немного медленнее. Некоторые другие вещи тоже. В принципе, да, я просто пыталась это улучшить. Это было единственное, на чем я сосредоточилась. Вот почему это было не так естественно, как обычно», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, Свёнтек в третьем круге проиграла 50-й ракетке мира, 19-летней чешской теннисистке Линде Носковой.