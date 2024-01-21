Легенда тенниса Род Лейвер рассказал о фаворите Открытого чемпионата Австралии

Бывший теннисист, 85-летний обладатель 11 титулов Большого шлема Род Лейвер высказался о том, кто победит на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Гравировщикам трофеев Открытого чемпионата Австралии наверняка сказали, что они могут начать гравировать имя Новака Джоковича, поскольку необходимо чудо, чтобы помешать ему выиграть титул в этом году.

У Джоковича есть все удары в арсенале, он точно знает, когда он может их использовать, а когда нет. Он даже знает, в какой момент из этих пяти сетов он проиграет, и я думаю: «Неужели он обманывает нас? Потому что я мог бы выиграть это в два-два-два (6:2, 6:2, 6:2)».

Если кто-то чудесным образом покажет свой лучший теннис и победит его, он может начать ставить часть своих инициалов на трофей уже сейчас», – приводит слова Лейвера ESPN.

Напомним, в четвёртом круге соперником первой ракетки мира Новака Джоковича по сетке Открытого чемпионата Австралии станет французский теннисист Адриан Маннарино (19-я ракетка в мировом рейтинге ATP). Поединок состоится сегодня в 05:30 по мск.