Кори Гауфф за час с минутами обыграла Френх и вышла в 1/4 финала Australian Open

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал одиночного женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024, где посеяна под четвёртым номером. В матче четвёртого круга (1/8 финала) Гауфф переиграла в двух сетах 69-ю в рейтинге WTA Магдалену Френх из Польши (6:1, 6:2).

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Американка один раз подала навылет при одной двойной ошибке, 19 раз ошиблась невынужденно и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Френх выполнила два эйса, допустила 20 невынужденных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала Гауфф встретится с победителем матча между украинкой Мартой Костюк (37-я ракетка мира) и российской теннисисткой Марией Тимофеевой (170-я в мировом рейтинге).