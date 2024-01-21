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Кори Гауфф за час с минутами обыграла Френх и вышла в 1/4 финала Australian Open

Кори Гауфф за час с минутами обыграла Френх и вышла в 1/4 финала Australian Open
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал одиночного женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024, где посеяна под четвёртым номером. В матче четвёртого круга (1/8 финала) Гауфф переиграла в двух сетах 69-ю в рейтинге WTA Магдалену Френх из Польши (6:1, 6:2).

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Американка один раз подала навылет при одной двойной ошибке, 19 раз ошиблась невынужденно и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Френх выполнила два эйса, допустила 20 невынужденных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

В 1/4 финала Гауфф встретится с победителем матча между украинкой Мартой Костюк (37-я ракетка мира) и российской теннисисткой Марией Тимофеевой (170-я в мировом рейтинге).

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Магдалена Френх
69
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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