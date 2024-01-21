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Гауфф уступает только Шараповой по числу четвертьфиналов ТБШ до 20 лет

Гауфф уступает только Шараповой по числу четвертьфиналов ТБШ до 20 лет
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Четвёртая ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф победила Магдалену Френх из Польши (6:1, 6:2) и вышла в 1/4 финала женского одиночного турнира Australian Open — 2024, на котором посеяна под четвёртым номером.

Этот четвертьфинал стал шестым в карьере Гауфф на турнирах Большого Шлема. С 2000 года в подростковом возрасте (до 20 лет) чаще удавалось пробиваться в 1/4 финала мэйджоров только российской теннисистке Марии Шараповой, в карьере которой было десять таких четвертьфиналов.

Также по шесть раз удавалось пройти в четвертьфиналы турниров Большого Шлема в женском одиночном разряде в подростковом возрасте экс-первым ракеткам мира бельгийке Ким Клейстерс и американке Серене Уильямс.

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