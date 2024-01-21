Джокович обошёл Федерера по выигранным сетам «под ноль» на турнирах «Большого шлема»

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Australian Open между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и 19-й ракеткой Адрианом Маннарино из Франции. На момент написания новости в матче проходит второй сет.

В первом сете Джокович одержал победу над своим соперником со счётом 6:0, записав в свой актив 47-й выигранный сет «под ноль» на турнирах «Большого шлема», обойдя легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера, у которого 46 таких сетов.

Отметим, что второй сет сербский теннисист на момент написания новости также выигрывает всухую, ведя со счётом 3:0. Таким образом, француз пока не сумел забрать у Джоковича ни одного гейма. Победитель данного матча сыграет с победителем пары Тейлор Фритц — Стефанос Циципас.