Джокович вышел на второе место по выигранным сетам «под ноль» на турнирах «Большого шлема»

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Australian Open между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и 19-й ракеткой Адрианом Маннарино из Франции. На момент написания новости в матче проходит третий сет.
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В первом сете Джокович одержал победу над своим соперником со счётом 6:0, записав в свой актив 47-й выигранный сет «под ноль» на турнирах «Большого шлема», обойдя легендарного Роджера Федерера, у которого 46 таких сетов. Второй сет Джокович также выиграл всухую. Таким образом, в активе Новака теперь 48 таких сетов. По данному показателю он вышел на второе место в истории турниров, обойдя Роя Эмерсона из Австралии (47) и уступая лишь американцу Андре Агасси, у которого 50 таких сетов.
Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Australian Open.
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