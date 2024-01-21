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Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав Маннарино три гейма

Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав Маннарино три гейма
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном турнире, где он посеян под первым номером. В матче четвёртого круга Джокович легко переиграл 19-го в рейтинге ATP француза Адриана Маннарино (6:0, 6:0, 6:3).

Матч продолжался 1 час 46 минут. Серб подал навылет 17 раз при одном эйсе у соперника и допустил пять двойных ошибок, без которых смог обойтись Маннарино. При этом Новак допустил 15 невынужденных ошибок против 31 у Адриана. Реализация брейк-пойнтов составила 7 из 11 у Джоковича и 0 из 3 у Маннарино.

Australian Open (м). Турнирная сетка

В 1/4 финала Джокович встретится с победителем матча между посеянным под седьмым номером греком Стефаносом Циципасом и американцем Тейлором Фритцем, имеющим 12-й посев на турнире.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
0 		0 3
             
Адриан Маннарино
19
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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