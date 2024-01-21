Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав Маннарино три гейма

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном турнире, где он посеян под первым номером. В матче четвёртого круга Джокович легко переиграл 19-го в рейтинге ATP француза Адриана Маннарино (6:0, 6:0, 6:3).
Матч продолжался 1 час 46 минут. Серб подал навылет 17 раз при одном эйсе у соперника и допустил пять двойных ошибок, без которых смог обойтись Маннарино. При этом Новак допустил 15 невынужденных ошибок против 31 у Адриана. Реализация брейк-пойнтов составила 7 из 11 у Джоковича и 0 из 3 у Маннарино.
В 1/4 финала Джокович встретится с победителем матча между посеянным под седьмым номером греком Стефаносом Циципасом и американцем Тейлором Фритцем, имеющим 12-й посев на турнире.
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