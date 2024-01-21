Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: 16-летняя россиянка выиграла 1-й сет в 1/8 финала AO

Завершился первый сет матча 47-й ракетки мира 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой (9) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Его со счётом 6:4 выиграла Андреева.
Стартовая партия продлилась 42 минуты. В её рамках Андреевой удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти, Крейчиковой — два из четырёх.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Барбора Крейчикова в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
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Стоит отметить, что счёт личных встреч данных теннисисток — 2-0 в пользу менее опытной Андреевой. Мирра сначала выиграла не доведённый до конца матч во втором круге Уимблдона-2023 (6:3, 4:0, отказ), а затем легко разобралась с чешкой в первом раунде Пекина (6:2, 6:2).
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