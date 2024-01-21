Хачанов проиграл Синнеру в матче четвёртого круга AO-2024

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвёртого круга россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Итальянский теннисист сделал восемь подач навылет против семи у Хачанова, также Синнер допустил три двойные ошибки, в то время как российский теннисист не совершил ни одной.

В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча между австралийским теннисистом Алексом де Минором (10-я ракетка мира) и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира). Эта игра начнётся 21 января не ранее 11:00 мск.