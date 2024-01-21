Хачанов проиграл Синнеру в матче четвёртого круга AO-2024
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В матче четвёртого круга россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Итальянский теннисист сделал восемь подач навылет против семи у Хачанова, также Синнер допустил три двойные ошибки, в то время как российский теннисист не совершил ни одной.
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 08:15 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|7
|6
|
|5
|3
15
Карен Хачанов
К. Хачанов
В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча между австралийским теннисистом Алексом де Минором (10-я ракетка мира) и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира). Эта игра начнётся 21 января не ранее 11:00 мск.
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