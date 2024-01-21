Фото: Мирра Андреева бросила ракетку на корт и наступила на неё после ошибки в матче AO
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на досадную для себя ошибку на форхенде во втором сете матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024 (при счёте 2:4).
Напомним, за дебютный выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Андреева сражается с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой (9).
В эмоциональном порыве Андреева бросила ракетку на корт и наступила на неё.
В данный момент счёт встречи Андреева — Крейчикова на AO-2024 4:6, 6:3, 2:1 в пользу опытной чешки. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Барбора Крейчикова в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 09:35 МСК
47
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|2
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|6
|6
11
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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