Ольховский: у Хачанова был шанс зацепиться, но обыграть Синнера сейчас экстремально сложно

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение в трёх сетах серебряного призёра Олимпиады-2020 Карена Хачанова от четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера (4) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.
«У Карена был шанс зацепиться. Тяжело говорить про перевернуть матч из пяти сетов. Но оказать большее сопротивление и выиграть подачу соперника Хачанов мог.
Синнер сейчас очень хорош. Он хорошо играет и изначально являлся одним из фаворитов турнира, поэтому ничего странного в том, что Янник показывает такой теннис. Обыграть Синнера сейчас экстремально сложно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.