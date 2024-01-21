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Камельзон: неудивительно, что Хачанов выбыл первым на AO из трёх бойцов из России

Камельзон: неудивительно, что Хачанов выбыл первым на AO из трёх бойцов из России
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Неудивительно, что Хачанов выбыл первым из трёх бойцов, представляющих Россию. Всё-таки Синнер — игрок, претендующий на звание победителя «Большого шлема», поэтому ничего удивительного. Была борьба, но, как только я увидел, что соперником Хачанова станет Синнер, сразу подумал, что Карен может и не выиграть. К моему величайшему сожалению, Хачанов проиграл», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Хачанов уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 4:6, 5:7, 3:6.

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