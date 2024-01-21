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Дмитриева высказалась о поражении Хачанова от Синнера в четвёртом круге Australian Open

Дмитриева высказалась о поражении Хачанова от Синнера в четвёртом круге Australian Open
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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Синнер очень чисто и быстро играет. Карен играл в свою силу. Мне казалось, что у него просто мало шансов, но в первых двух сетах он боролся. Трудно было поверить, что Карен зацепится, потому что у Синнера был запас, а у Хачанова — нет. Янник очень хорош», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема». В матче четвёртого круга россиянин проиграл Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 5:7, 3:6.

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