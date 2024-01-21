Новак Джокович прокомментировал разгромную победу в 1/8 финала Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024. В матче 1/8 финала Джокович (1) со счётом 6:0, 6:0, 6:3 обыграл 19-ю ракетку мира 35-летнего француза Адриана Маннарино (20).

«Я здорово играл, особенно первые два сета. Не хотел ничего ему давать, никаких подарков. Заставил его работать на его подаче. На своей подаче я каждый раз забирал хотя бы одно-два лёгких очка за счёт подачи. Думаю, сделал больше 15 эйсов. Когда мне нужна была сильная подача, я это делал. У меня был очень большой процент первой подачи.

Очень чистая игра против коварного соперника, который показывает теннис в духе «кошки-мышки». У него очень плоский бэкхенд, он здорово использует свой талант ставить тебя в неудобное положение на корте, заставляет работать над своими ударами. Очень неортодоксальный игрок. Я хорошо себя подготовил и исполнил всё идеально», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.