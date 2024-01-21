Фритц — о Джоковиче: если бы я обыграл кого-то восемь раз, я бы тоже был уверен в себе

Американский теннисист Тейлор Фритц, обыгравший Стефаноса Циципаса в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, поделился ожиданиями от встречи с Новаком Джоковичем в четвертьфинальном поединке турнира.

«Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был уверен в себе против этого соперника. Нельзя его за это винить. Условия здесь для меня лучше, чем на US Open или в Цинциннати. Если честно, единственный приличный матч, что у меня был против него в последнее время, – в Турине в конце 2022-го. В том матче я подавал на второй сет. Всё было очень близко. С тех пор я слабо против него играл. Думаю, я могу играть против него на более высоком уровне, чем получалось ранее. Надеюсь, смогу сыграть так, как сегодня.

Это мой лучший матч на «Больших шлемах»? У меня и раньше были очень хорошие матчи на «Шлемах», но, может, не против таких игроков, как Стеф. Но со старта и до конца это был невероятно высокий уровень.

У Новака не было причин что-то менять в матчах против меня в плане стратегии или того, что он делает, потому что матчи всегда складывались в его пользу. Со многими, с кем я часто играю, матчи складывались по-разному. Когда-то выиграю, когда-то проиграю. Мы многое меняли, но с Новаком всё в одну калитку. Мне кажется, он против меня всегда играет одинаково», — сказал Фритц на пресс-конференции.