Селиваненко: Андреева получила необходимый опыт, но Крейчикова пока сильнее

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение 16-летней россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче четвёртого круга Australian Open – 2024 Андреева со счётом 6:4, 3:6, 2:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (9).

«Мирра Андреева выступила на крупном турнире, получила необходимый опыт. По ходу она обыграла сильных соперников и поняла, что можно выигрывать, казалось бы, безнадёжные матчи. Главное, что она получила опыт во взрослом теннисе.

А сегодня Крейчикова победила на опыте. Она пока сильнее. Но я не понимаю этого ажиотажа из-за поражения. Почему Мирра в 16 лет должна выигрывать каждый матч?» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.