Циципас — после вылета с AO: в карьере теннисиста больше страданий, чем моментов славы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от американца Тейлора Фритца в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. Циципасу не удалось защитить статус финалиста, полученный в прошлом году.

«Несколько дней нужно, чтобы отойти от поражения. Точно меньше недели. Какое-то время нужно, чтобы переварить, обдумать и дать эмоциям улечься, чтобы они ушли в прошлое и стали частью моего пути на корте.

Это не плохое чувство. Это чувство эволюции, постоянных перемен. Перемены всегда есть. Сегодня ты в топ-10, а завтра – уже нет, и надо продолжать работать, чтобы можно было расцветать через этот опыт, искать те моменты, которые работали для меня в последние годы, а затем предпринять ещё одну попытку.

Это болезненно, а моментов славы не так уж много. В карьере гораздо больше болезненных, тяжёлых моментов, страданий и всего такого, чем моментов славы и успеха с открыванием бутылок шампанского. Таких моментов у игрока очень мало каждый год», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.