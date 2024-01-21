Джокович: думаю, я заслужил право выбирать, на каких турнирах мне играть

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024 рассказал об источниках своей мотивации.

«Что меня мотивирует? Есть несколько вещей – выигрывать мэйджоры, бить рекорды, быть на вершине своей игры всегда является целью. И любовь к игре. Мне очень нравится соревноваться. В недели тренировок у меня много энергии и энтузиазма, чтобы наращивать форму, быть готовым биться с лучшими теннисистами мира.

Мне всё сложнее быть вдалеке от семьи. Стараюсь находить баланс, составлять календарь подходящим для меня образом. Думаю, я заслужил право выбирать, на каких турнирах играть. Естественно, главные – это «Шлемы».

Я люблю волнение брейк-поинтов, эти эмоции по-прежнему пробуждают во мне что-то глубокое. Стараюсь не относиться к таким моментам как к должному, потому что не знаю, долго ли это ещё продлится. Это зависит от разных вещей. Но я всё ещё здесь, всё ещё наслаждаюсь. В некоторые дни больше, в некоторые меньше. ТБШ – это ТБШ, здесь не нужна дополнительная мотивация, только то, что ты являешься частью самых исторических турниров», — сказал Джокович на пресс-конференции.