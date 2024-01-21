«Надо играть с покерфейсом». Синнер высказался о победе над Хачановым на AO-2024

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче 1/8 финала Синнер со счётом 6:4, 7:5, 6:3 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 15-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова.

«Мы с Кареном играем в похожем стиле. Все удары плоские. Типа пинг-понга. Пинг-пинг.

Обычно стараюсь держаться спокойно, но внутри у меня столько эмоций и чувств. Особенно когда кажется, что здорово провёл розыгрыш, но всё равно его проиграл. Иногда это мешает, но надо играть с покерфейсом. У меня покерфейс не такой хороший, но пойдёт», — сказал Синнер в интервью на корте.

В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча между австралийским теннисистом Алексом де Минором (10-я ракетка мира) и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).