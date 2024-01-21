Анна Дмитриева прокомментировала выступление Андреевой на Australian Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение 16-летней россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче четвёртого круга Australian Open – 2024 Андреева со счётом 6:4, 3:6, 2:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (9).

«На этом Australian Open Мирра сыграла хорошо. За её теннисом интересно наблюдать. Каждый раз есть элемент творчества, решает сиюминутные задачи — нет шаблонов, по которым она действует. Может быть, ей многого не хватает, но надо идти вперёд, атаковать у сетки, усилить подачу. Но ей 16 лет, мы её наблюдаем, когда Мирра ещё не сложила свой теннис, а только на старте. Но даже этого хватает, чтобы бороться со многими сильнейшими», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.