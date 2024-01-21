Мирра Андреева прокомментировала поражение от Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетки мира чешки Барборы Крейчиковой (9) в 1/8 финала Australian Open.

«Тяжёлый матч. Она показала великолепный теннис. Я испытывала небольшие затруднения и в начале, и по ходу матча. Это нормально, так бывает. Это теннис. Но надо отдать ей должное, она показала потрясающий уровень игры. Желаю ей удачи до самого конца турнира.

Я немного давила на себя перед матчем, потому что чувствовала, что у меня есть преимущество. Я дважды уже обыгрывала её. Это 1/8 финала, я впервые могу выйти в четвертьфинал.

Выиграв первый сет, я подумала, что дело почти сделано. Но первый сет – не значит победа в матче. Со мной такое уже несколько раз бывало в прошлом году. Надо вынести из этого урок. Я постараюсь сделать выводы из этого матча. Может, не сегодня, а завтра. Просто постараюсь следующий матч сыграть лучше», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.