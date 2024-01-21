Мирра Андреева рассказала, на каких турнирах WTA выступит в ближайшее время

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, на каких турнирах планирует выступить в ближайшее время.

«Следующими турнирами будут Доха и Дубай. Постараюсь играть на всех основных турнирах. Мне нельзя играть на всех, но я выбрала те, куда очень хочу поехать. Следующий турнир – Доха. Не терпится туда поехать, впервые сыграть там», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, на дебютном для себя взрослом Australian Open — 2024 Андреева дошла до 1/8 финала, где со счётом 6:4, 3:6, 2:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (9). По ходу турнира юной Андреевой удалось обыграть таких теннисисток, как американка Бернарда Пера, представительница Туниса Онс Жабер (6) и француженка Диан Парри.