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Андрей Рублёв вышел в свой 10-й четвертьфинал турнира «Большого шлема» в карьере

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в свой 10-й четвертьфинал турнира «Большого шлема» в карьере.

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.

Список четвертьфиналов Андрея Рублёва на мэйджорах:

Australian Open — 3 (2021, 2023, 2024);

«Ролан Гаррос» — 2 (2020, 2022);

Уимблдон — 1 (2023);

US Open — 4 (2017, 2020, 2022, 2023).

При этом стоит отметить, что пока Рублёв не имеет опыта выхода в полуфиналы ТБШ.