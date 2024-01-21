Рублёв — лишь 4-й теннисист не старше 1995 года, которому удалось выиграть 300 матчей ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал лишь четвёртым теннисистом, родившимся в 1995 году или позднее, которому удалось выиграть 300 матчей на уровне ATP.

Ранее этого показателя добивались лишь немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.