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Рублёв — лишь 4-й теннисист не старше 1995 года, которому удалось выиграть 300 матчей ATP

Рублёв — лишь 4-й теннисист не старше 1995 года, которому удалось выиграть 300 матчей ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал лишь четвёртым теннисистом, родившимся в 1995 году или позднее, которому удалось выиграть 300 матчей на уровне ATP.

Ранее этого показателя добивались лишь немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

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