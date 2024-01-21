«Похоже, дела мои плохи». Рублёв высказался о матче с Синнером в 1/4 финала AO-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящей встречи с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Синнер – ещё один игрок, который проводит нереальный сезон, уже добился потрясающих результатов в этом году. В прошлый раз он меня обыграл, так что… Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи. Но я постараюсь сделать всё возможное, и посмотрим, что выйдет», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Отметим, что 26-летний Рублёв сыграет уже в 10-м в карьере четвертьфинале турнира «Большого шлема». До этого Андрей ни разу не одерживал в них побед.